Yurtdışında telefon kullananlar yüzde 20 vergi ödeyecek

İngiltere telefonlarını yurtdışında kullananlara yüzde 20 ek vergi getiriyor!

Brexit’in sancıları yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Yapılan Referandumla Avrupa Birliğinden ayrılma yoluna giren İngiltere‘de Birleşik Krallık Hükümeti 2017 bütçesini açıkladı.

Harcama ve Vergi Kodu değişikliklerinde yer alan maddelerden birinde AB dışındaki dolaşım Ücretlerinde – roaming ücretlerindeki KDV‘yi (Value Added Tax) (Katma Değer Vergisi) artırmayı planladığını duyurdu.

Söz konusu değişiklikle ABD veya Avusturalya veya AB bloğu dışındaki 28 ülkeden yapılan görüşler sonrası; faturalarda yüzde 20 zamlı fiyatlar görebilirsiniz.

Söz konusu açıklama ile ilgili olarak Exchequer Genel Sekreteri Phillip Hammond, “uluslararası standartlardaki uygulamaya uygun olarak AB dışındaki telekomünikasyonlarına ilişkin Birleşik Krallık KDV‘sini tanıtmak için” yapıldığını söyledi.

İngiltere’nin Yeni Roaming Ücretlerine yapılan bu ek maliyetin ne kadarının şebeke sağlayıcıları tarafından tolere edileceği ve müşterilere ne kadarının yansıtılacağı henüz belli değil.

İngiltere’nin 2019 yılına kadar AB‘den ayrılacağını göz önünde bulundurursak tüm kullanıcıların İspanya ve Fransa gibi ülkelerden yaptığı telefon görüşmelerinin daha fazla maliyetli olmasını bekleyebiliriz.

Bu durum Brexit’in İngiltere‘de Teknoloji alanındaki etkilerine güzel bir örnek olarak görebiliriz. (TEKNOTALK.COM)