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Birmingham City, Cardiff’te puan aldı

— 13 Mart 2017

Championship’te Birmingham City, Cardiff deplasmanında 1-1’lik skorla bir puan aldı.

Oyunun 53. dakikasında penaltıdan yediği golle 1-0 geriye düşen Birmingham City, 89’da beraberlik sayısını buldu. Kerim Frei, bu karşılaşmanın 75.dakikasında oyuna dahil oldu.

20 bin 334 kişinin izlediği maçtan sonra Birmingham, 27 maçta 44 puanla 17’inci sırada kaldı.

Birmingham City, 18 Mart Cumartesi günü sahasında saat 15.00’de başlayacak karşılaşmada lider durumda bulunan Newcastle United’ı konuk edecek.

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