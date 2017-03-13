Braintree 3-0’ı koruyamadı

İngiltere yedek plan hazırlıyor— 13 Mart 2017
İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, Avrupa Birliği’nden çıkma müzakerelerinden çekilmeleri gerekirse, yedek bir plan hazırlamakta olduklarını söyledi.
Vanarama National League’de Braintree, rakip sahada Solihull Moors’la 3-3 berabere kalırken, galibiyet fırsatını tepti.
Karşılaşmanın ilk yarısında 7-17 ve 24’te attığı gollerle 3-0 öne geçen Braintree, 26,77 ve 84’teki ev sahibi takımın gollerini önleyemeyince sahadan tek puanla ayrıldı.
Braintree, 37 maçta 42 puanla 18’inci sırada yer aldı.
Braintree 18 Mart Cumartesi günü kendi sahaasında saat 15.00’de başlayacak karşılaşmada Southport’u ağırlayacak.
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