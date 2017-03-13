Çalıların arasında seks yaparken yakalandı!— 13 Mart 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Putney semtinde bir bisikletli yol kenarındaki çalılıkların arasında seks yaparken görüntülendi.
İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Putney semtinde bir bisikletli yol kenarındaki çalılıkların arasında seks yaparken görüntülendi.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; olay, öğle yemeği almak üzere yoldan geçen Roehampton Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Sian Carpenter tarafından fark edildi.
21 yaşındaki Carpenter, 14:30 sularında otobüsle yoldan geçiyordu. Her şeyi çok net bir şekilde gördüğünü anlatan genç adam, Commandale’den geçen bir otobüsteydim ve ağaçların arkasında bir bisikletli gördüm. Ayaktaydı ve kaskı kafasındaydı” dedi.
Bisikletli şahsın orada ne yaptığını anlamak için daha dikkatli baktığını ifade eden Carpenter, “Bir baktım bisikletlinin önünde başka biri daha vardı” şeklinde konuştu.
Gördükleri karşısında şüphe duyduğunu söyleyen Carpenter, otobüsteki diğer insanların da olaya tepki vermesiyle yanılmadığını anlamış. (SÖZCÜ)
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