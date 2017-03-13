Crawley, Barnet’ten 2-2’yle döndü

Sky Bet League Two temsilcisi Crawley Town, Barnet deplasmanından 2-2’lik skorla döndü.

Oyunun 31’inci dakikasında 1-0 öne geçen ancak 39’da yediği golle devreyi 1-1 kapatan Crawley Town, 54’te bir kez daha öne geçti. Ancak bitime iki dakika kala Barnet skoru 2-2 yaptı.

Yusuf Mersin’in yedekler arasında olduğu karşılaşmayı 1.701 futbolsever izledi. Crawley Town, 36 maçta 44 puanla 16’ıncılıkta kaldı.

Crawley Town’ın bu haftaki maçları

14 Mart Salı

19.45 Crawley Town-Crewe

18 Mart Cumartesi

15.00 Grimsby-Crawley Town