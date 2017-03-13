Crawley, Barnet’ten 2-2’yle döndü

İngiltere yedek plan hazırlıyor— 13 Mart 2017
İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, Avrupa Birliği’nden çıkma müzakerelerinden çekilmeleri gerekirse, yedek bir plan hazırlamakta olduklarını söyledi.
Sky Bet League Two temsilcisi Crawley Town, Barnet deplasmanından 2-2’lik skorla döndü.
Oyunun 31’inci dakikasında 1-0 öne geçen ancak 39’da yediği golle devreyi 1-1 kapatan Crawley Town, 54’te bir kez daha öne geçti. Ancak bitime iki dakika kala Barnet skoru 2-2 yaptı.
Yusuf Mersin’in yedekler arasında olduğu karşılaşmayı 1.701 futbolsever izledi. Crawley Town, 36 maçta 44 puanla 16’ıncılıkta kaldı.
Crawley Town’ın bu haftaki maçları
14 Mart Salı
19.45 Crawley Town-Crewe
18 Mart Cumartesi
15.00 Grimsby-Crawley Town
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