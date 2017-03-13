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Dumlupınar çok fena attı: 16-2

— 13 Mart 2017

Fotoğraflar: Egemen ARKUT

Wadham Lodge’da oynanan maçta Dumlupınar, Kafkas Gençlik’i 16-2 yenerek play-off’ta oynamayı büyük ölçüde garantiledi.

Zayıf rakibi karşısında oyunu ciddiye alarak başlayan Dumlupınar, 90 dakika boyunca sahanın tam hakimiydi. Maçın başlarından itibaren Kafkas Gençlik yarı sahasına yerleşen ev sahibi ekip yakaladığı fırsatları gole çevirmeyi başardı. Dumlupınar, ilk 45 dakikayı Kyren’in üç, David’in iki ve Mete’nin bir golüyle 6-1 önde tamamladı. Kafkas Gençlik bu yarıda Adrian’la tek sayısını buldu.

İkinci devre de etkisi devam eden Dumlupınar atakları golleri getirmeye devam etti. Hulusi ve Kaan, üçer gol atarak hat-trick yaparken, Hüseyin ve Roman da ikişer golü kaydeden isimler oldu. Konuk takımı Serdar’la ikinci sayısını kazandı ve karşılaşma 16-2 sonuçlandı.

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