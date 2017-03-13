Eski bir ahırdan lüks bir ofis yaptı!

Çalıların arasında seks yaparken yakalandı!— 13 Mart 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Putney semtinde bir bisikletli yol kenarındaki çalılıkların arasında seks yaparken görüntülendi.
Yıllardır dokunulmamış metruk, kötü kokan bir ahır… Genç çift aldıkları arazinin içerisinde bu ahırı fark ettiklerinde onu yıkmak yerine yenileyip güzel bir ofis yapmaya karar verdiler.
İngiltere’de bir çift satın aldıkları arsanın içinde metruk bir ahır buldu. Bu ahırı yıkıp yerine en baştan inşa etmek yerine eski binayı yenilemeye karar verdiler. Önce eski binayı temizlemeyle işe başladılar ardından etap etap bu ahırı kullanışlı ve işlevsel bir ofise döndürdüler. Binanın ses ve ısı yalıtımı yapıldı, bina sağlamlaştırıldı…
Ahırın içi beyaza boyanarak ferah bir mekan yaratılmaya çalışıldı. Ahırın ahşap ağırlıklı havasından ödün vermeyen çift bir de ufak banyo ve mutfak yaptı. Asma katla ikiye bölünen ahır gömme dolaplarla ofise uygun bir mekan haline getirildi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak