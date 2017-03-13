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Eski bir ahırdan lüks bir ofis yaptı!

— 13 Mart 2017

Yıllardır dokunulmamış metruk, kötü kokan bir ahır… Genç çift aldıkları arazinin içerisinde bu ahırı fark ettiklerinde onu yıkmak yerine yenileyip güzel bir ofis yapmaya karar verdiler.

İngiltere’de bir çift satın aldıkları arsanın içinde metruk bir ahır buldu. Bu ahırı yıkıp yerine en baştan inşa etmek yerine eski binayı yenilemeye karar verdiler. Önce eski binayı temizlemeyle işe başladılar ardından etap etap bu ahırı kullanışlı ve işlevsel bir ofise döndürdüler. Binanın ses ve ısı yalıtımı yapıldı, bina sağlamlaştırıldı…

Ahırın içi beyaza boyanarak ferah bir mekan yaratılmaya çalışıldı. Ahırın ahşap ağırlıklı havasından ödün vermeyen çift bir de ufak banyo ve mutfak yaptı. Asma katla ikiye bölünen ahır gömme dolaplarla ofise uygun bir mekan haline getirildi.

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