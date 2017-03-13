İki çocuklu babayı bıçaklayan bir kişi yakalandı

Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde, Upper Street’te iki çocuklu bir babanın ölümü ile ilgili olarak 24 yaşındaki bir kişi polis tarafından yakalandı.

Be At One adlı barın dışında 25 Şubat’ın ilk saatlerinde bıçaklanan ve hastaneye kaldırılan Jonathan McPhilips, üç gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından Nisan ayının ortasına kadar kefaletle serbest bırakıldı. Öldürülen McPhilips’in bir yakın arkadaşı “Şimdiye kadar tanıştığım en dürüst ve gerçek insanlardan biri” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan Upper Street’te aynı gece ve saatlerde bıçaklanan ve daha sonra tedavisi sonrası hastaneden taburcu edilen 17 yaşındaki gence yapılan saldırıyla ilgili olarak da polis şahitler arıyor. Yapılan açıklamada bu konuda bilgi sahibi bulunanların 0208345 3775 veya Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaralı telefonlarını aramaları istendi.