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İkinci İskoçya bağımsızlık referandum garantisi verildi

— 13 Mart 2017

İskoçya ilk bakanı Nicola Sturgeon, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada ikinci İskoçya bağımsızlık referandumunun kesin olarak yapılacağını açıkladı.

Sturgeon, Westminster’da yaptığı açıklamada Brexit oyunun sürecinden beri İngiliz hükümetinin İskoçya’nın yararı için bir inç bile ilerlemediğini belirtirken, şunları söyledi:

“Eğer İskoçya’nın sesi Avrupa Birliği ve AB ortak pazarı konusunda duyulmamaya devam ediliyorsa bundan sonra sesimizin duyulmaması büyük bir olasılık. İskoçya halkına ikinci kez bağımsızlığa dair fikirlerini soracağız. Ben inanıyorum ki bağımsızlık için bu sefer İskoç halkı olumlu bir bakış açısında olacak.”

İşçi Parti Lideri Jeremy Corbyn, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada İskoçya’nın bağımsızlığı ele alacak bir referandumun önünde durmayacağını belirtti. (BBC)

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