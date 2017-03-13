İngiltere yedek plan hazırlıyor

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, Avrupa Birliği’nden çıkma müzakerelerinden çekilmeleri gerekirse, yedek bir plan hazırlamakta olduklarını söyledi.

Başbakan Theresa May’in, bu ay sonunda Brexit görüşmelerini başlatması bekleniyor. Brexit İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana katıldığı en zorlu müzakereler olacak ve sonucu İngiltere’nin siyasi ve ekonomik geleceğini belirleyecek.

Müzakereleri başlatma adımı perşembe günü atılabilir. Bazı İngiliz milletvekilleri, bir çıkış anlaşmasına varılmaması halinde, başvurulacak bir yedek plan hazırlanmazsa, bunun hükümetin görevini ihmal etmesi demek olacağını söyledi.

YEDEK DURUM PLANLAMASI YAPIYORUZ

Davis dün BBC’de katıldığı bir programda, milletvekillerinin açıkladığı rapora değinerek, “Öncelikle bunun hiç de olası olmadığını düşünüyorum; iyi bir sonuç elde etmek herkesin yararınadır” dedi.

“Gerçek şu ki, biz (müzakerelerin başarısız olması) ihtimali ve müzakerelerin varabileceği her türlü değişik sonuç için yedek durum planlaması yapıyoruz.”

Parlamento dış ilişkiler komisyonu, “müzakerelerin çökmesinin son derece yıkıcı bir sonuç doğuracağını ve her ikitarafa da zarar vermesinin yanı sıra, kişiler ve şirketler için belirsizlik ve yasal kargaşa yaratacağını” bildirmişti.

YASAMA AŞAMASININ TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Müzakerelere başlamadan önce May’in, AB’ye ülkesinin birlikten ayrılma kararını resmen bildirme yetkisi verecek yasama aşamasını tamamlaması gerekiyor.

Bu yasama çalışmasının gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Bu aşamada May, kanun tasarısına parlamentonun üst kanadında getirilen bazı değişikliklerin reddi konusunda lideri olduğu Muhafazakar Parti’ye ne kadar hakim olduğunu da gösterecek. (DÜNYA.COM)