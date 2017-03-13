İstanbul ve Bodrum’da lüks emlak ucuzladı

Son yıllarda dünya zenginlerinin gözünü dikmesiyle hızla yükselen Türk lüks konut piyasasında fiyatlar geçen yıl içinde hızla düştü.

Londra merkezli uluslararası gayrimenkul şirketi Knight Frank’in verilerine göre, İstanbul’da lüks konutların fiyatı ortalama yüzde 8.4 gerilerken, Bodrum’daki düşüş yüzde 10’u buldu.

Knight Frank’in Brincil Uluslararası Konut Endeksi’nde (PIRI) dünya çapında zenginlerin rağbet gösterdiği 100 merkezde emlak fiyatlarında Aralık 2015-Aralık 2016 döneminde meydana gelen değişim kaydedildi. Endekste fiyatların en çok düştüğü merkezlerden biri olan İstanbul 96’ncı, Bodrum ise 98’inci oldu. Aralık 2014-Aralık 2015 döneminde ise İstanbul’daki lüks konut fiyatları yüzde 13 artmıştı. İstanbul bu artış oranıyla 100 kentin yer aldığı listede Kanada kenti Vancouver, Avustralya kenti Sidney ve Çin kenti Şanghay’ın ardından 4’üncü olmuştu.

ÇİN KENTLERİ UÇTU

100 merkezin ortalaması alındığında fiyatların 2016’da yüzde 1.4 arttığı belirtilen Knight Frank raporunda, bir önceki yılda ortalama fiyat artışının yüzde 1.8 olduğu hatırlatıldı. Listedeki 60 kentte fiyatların arttığı, 39 kentte ise düştüğü görüldü. Fiyatların en çok yükseldiği kent olan Şanghay’daki oran (yüzde 27.4) ile en çok düştüğü kent Lagos (yüzde 22) arasındaki puan farkı 49’u buldu.

Listenin ilk 3 sırasında yer alan Çin kentlerinde fiyatların yüzde 26’nın üzerinde artması dikkat çekti. Dünya zenginlerinin hemen hepsinin bir konut sahibi olduğu İngiltere başkenti Londra’da fiyatlar yüzde 6.3 gerileme yaşandı. (SÖZCÜ)