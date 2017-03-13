Koçgiri’den yine farklı skor: 7-0

İskoçya ilk bakanı Nicola Sturgeon, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada ikinci İskoçya bağımsızlık referandumunun kesin olarak yapılacağını açıkladı. Sturgeon, Westminster’da yaptığı açıklamada Brexit oyunun sürecinden beri İngiliz hükümetinin İskoçya’nın yararı için bir inç bile ilerlemediğini belirtirken, şunları söyledi: “Eğer İskoçya’nın sesi Avrupa Birliği ve AB ortak pazarı konusunda duyulmamaya devam ediliyorsa bundan sonra sesimizin duyulmaması büyük…