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Koçgiri’den yine farklı skor: 7-0

— 13 Mart 2017

 

İkinci Küme’de 1.Küme’ye adım adım yaklaşan Koçgiri, Yavruvatan’a 7-0 galip geldi.

Şampiyonluk ümidini de az da olsa koruyan Koçgiri, Hackney Marshes’ta konuk ettiği rakibi karşısında oyun boyunca üstündü. Maçın kontrolünü elinde tutan Koçgiri ilk yarıyı da 4-0 önde kapattı. Karşılaşmanın gollerini Ozan Alkaya, Sivan Sherebayani (penaltı), İlter Çelik, Sıdar Açıl, Mustafa Bashkal, Claudio Abagnale ve Can Akkaya (penaltı) kaydetti.

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