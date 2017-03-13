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Mhairi Black: Siyasetçilik çok depresif

— 13 Mart 2017

Mhairi Black

İngiltere’nin en genç milletvekili Mhairi Black, siyasetçiliğin çok depresif olduğunu ve bu yüzden bir daha aday olmayabileceğini açıkladı.

Sunday Post’un sorularını yanıtlayan Black, “Yalnızca size ihtiyaç duyuluyorsa siyasete girmek lazım. Seçileli neredeyse iki yıl oldu ama Westminster’dan (İngiliz Parlamentosu) nefret ediyorum. Burası çok depresif” dedi.

Mhairi Black, 20 yaşında üniversite öğrencisiyken milletvekili seçilerek son 348 yılın en genç milletvekili olmuştu. Kayıtlarda yer alan bir önceki en genç milletvekili, 1667 yılında 13 yaşındayken milletvekili seçilen Christopher Monck’tu.

İskoçya Ulusal Partisi’nden seçilen Black, meclisteki yapının çok hantal olduğunu ve bu yüzden çok az şey yapabildiğini söylerken prosedürler nedeniyle boşa vakit harcadıklarını belirtti.

İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna gitmesi durumunda bağımsızlık için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Black, “Bu işe bu yüzden bulaştım zaten. Bağımsızlık bir gün gerçekleşecek. Ne zaman, nasıl olacağını bilmiyorum ama bütün yollar bağımsızlığa çıkıyor” diye konuştu.

(BBC TÜRKÇE)

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