Sığınağın içinden bakın ne çıktı

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İngiltere’nin Suffolk kırsalındaki bir tarlada yaklaşık 14 metre derinliğinde inşaa edilmiş nükleer savaş sığınağı bulundu.

1991 yılından beri hiç girilmediği tahmin edilen sığınakta her şey kapatıldığında beri aynı şekilde kaldığı görüldü. 1990’lara kadar devam eden Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki soğuk savaşın olası bir nükleer savaşa dönüşmesi ihtimaline karşı İngiltere’de bir çok sığınak inşa edilmişti. Suffolk kırsalında saklı olan paslanmış bir metal kapaklı bu terk edilmiş beton yapı uzun yıllardır orada olmasına rağmen bugüne kadar farkedilememişti. 1991 yılında bırakıldığından beri sığınak içindeki olaylar neredeyse hiç değişmedi, sığınak içinde eşyalar ve hala nükleer saldırı durumunda ne yapılacağını açıklayan talimatlar var. (MYNET.COM)