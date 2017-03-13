Tottenham-Millwall maçında olaylar çıktı

İngiltere Federasyon Kupası (FA CUP) çeyrek finalinde Tottenham’ın Millwall’u 6-0 yendiği maçtan sonra çıkan olayların yankıları sürüyor. Duman bombalarının da atıldığı olaylar alınan önlemler sayesinde bastırıldı.

Holigan grupların birbirlerine yaptıkları saldırılar, çok sayıda polisin sert müdahalesi ile önlenirken, Millwall aleyhine slogan atan iki taraftarın yumruklanmaları çekilen bir kamera görüntüsünde yer aldı. Tottenhamlı olduğu sanılan iki taraftar, Tottenham High Road üzerinde tezahürat yaptıkları ve Millwall aleyhine slogan attıkları esnada iki kişinin beklenmedik saldırısına uğradı. Yumruk darbesi alan iki kişiden biri yere yuvarlandı.