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O ameliyattan sonra seks bağımlısı oldu!

— 14 Mart 2017

Sharon Whiteley

İngiltere’de bir kadın, tümör tedavisi için rahim ameliyatı geçirdikten sonra “seks bağımlısı” olduğunu öne sürdü.

İngiliz The Sun gazetesindeki habere göre, Manchester kentinde yaşayan 46 yaşındaki Sharon Whiteley, operasyon öncesi çok fazla cinsel arzu duymadığını ancak ameliyattan sonra her şeyin değiştiğini iddia etti.

“Aşk hayatının aniden hızlandığını” iddia eden Whiteley, geçen Haziran ayına kadar hayatında sadece beş erkekle birlikte olmasına karşın, bu tarihten beri 10’u aşkın erkekle birlikte olduğunu belirtti.

Söz konusu ameliyatla yaklaşık üç kilogramlık bir tümör aldıran İngiliz kadın, “Artık geçirdiğimin zamanın yüzde 99’unda aklımda seks var” dedi.

“Geçen hafta tümü 20’li yaşlarda üç erkekle birlikte oldum. Biri dört gün kaldı. Bunu sadece ameliyata bağlayabiliyorum” diyen Whiteley, “Birkaç hafta önce trenle Birmingham’a giderken, genç bir erkekle konuşmaya başladım ve bu adam yakında beni görmeye gelecek” ifadesini kullandı. (HÜRRİYET.COM)

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