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Dünyada İngiltere 3’üncü, Türkiye 36’ıncı

— 14 Mart 2017

 

Zürih-İsviçre

Amerikan “US World News and Report” dergisi, dünyanın en iyi ülkelerini sıraladı. Almanya bu yıl birinciliği İsviçre‘ye kaptırırken, Türkiye toplam 80 ülke arasında 36. sırada yer aldı. İngiltere ise İsviçre ve Kanada’nınardındna üçüncü sırayı aldı.

Amerikan haber, derecelendirme ve analiz kuruluşu U.S News & World Report’un 80 ülkenin ekonomi, yaşam kalitesi ve refah gibi 60’a yakın kriteriyle ilgili, 36 ülkeden 21 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre İsviçre birinci olurken, Türkiye 36. sırada yer aldı.

İlki geçen yıl gerçekleştirilen “En iyi ülkeler” sıralamasında bu yıl ilk onda yer alan ülkeler şöyle: İsviçreKanadaİngiltereAlmanyaJaponyaİsveçABDAvustralyaFransa ve Norveç.

Sıralamada geçen yıl 60 ülke arasında 30. sırada bulunan Türkiye, bu yıl 80 ülke arasında yapılan değerlendirmede Malezya‘nın ardından 36.sırada yer aldı.

“En iyi ülkeler” sıralaması tam listesi şu şekilde:

1.İsviçre

2.Kanada

3.İngiltere

4.Almanya

5.Japonya

6.İsveç

7.ABD

8.Avustralya

9.Fransa

10.Norveç

11. Hollanda

12. Danimarka

13. Finlandiya

14. Yeni Zelanda

15. Singapur

16. İtalya

17. Lüksemburg

18. Avusturya

19. İspanya

20 Çin

21. İrlanda

22. Birleşik Arap Emirlikleri

23 Güney Kore

24. Portekiz

25. Hindistan

26. Tayland

27 Rusya

28 Brezilya

29.Yunanistan

30. İsrail

31 Polonya

32. Suudi Arabistan

33. Meksika

34. Katar

35. Malezya

36. Türkiye

37. Çek Cumhuriyeti

38. Güney Afrika

39. Endonezya

40. Vietnam

41. Panama

42. Arjantin

43. Filipinler

44. Peru

45. Mısır

46. Macaristan

47. Kosta Rika

48. Fas

49. Hırvatistan

50. Sri Lanka

51. Dominik Cumhuriyeti

52. Şili

53. Slovenya

54. Uruguay

55. Ekvador

56. Bahreyn

57. Myanmar

58. Romanya

59. Tanzanya

60. Letonya

61. Kenya

62. Kolombiya

63. Bulgaristan

64. Tunus

65. Guatemala

66. Umman

67. Ürdün

68. Gana

69. Azerbaycan

70. Beyaz Rusya

71. Kazakistan

72. Bolivya

73. Ukrayna

74. Pakistan

75. Angola

76. Lübnan

77. Nijerya

78. Cezayir

79. İran

80. Sırbistan

(DHA)

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