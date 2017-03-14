Dünyada İngiltere 3’üncü, Türkiye 36’ıncı
— 14 Mart 2017
Zürih-İsviçre
Amerikan “US World News and Report” dergisi, dünyanın en iyi ülkelerini sıraladı. Almanya bu yıl birinciliği İsviçre‘ye kaptırırken, Türkiye toplam 80 ülke arasında 36. sırada yer aldı. İngiltere ise İsviçre ve Kanada’nınardındna üçüncü sırayı aldı.
Amerikan haber, derecelendirme ve analiz kuruluşu U.S News & World Report’un 80 ülkenin ekonomi, yaşam kalitesi ve refah gibi 60’a yakın kriteriyle ilgili, 36 ülkeden 21 bin kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre İsviçre birinci olurken, Türkiye 36. sırada yer aldı.
İlki geçen yıl gerçekleştirilen “En iyi ülkeler” sıralamasında bu yıl ilk onda yer alan ülkeler şöyle: İsviçre, Kanada, İngiltere, Almanya, Japonya, İsveç, ABD, Avustralya, Fransa ve Norveç.
Sıralamada geçen yıl 60 ülke arasında 30. sırada bulunan Türkiye, bu yıl 80 ülke arasında yapılan değerlendirmede Malezya‘nın ardından 36.sırada yer aldı.
“En iyi ülkeler” sıralaması tam listesi şu şekilde:
1.İsviçre
2.Kanada
3.İngiltere
4.Almanya
5.Japonya
6.İsveç
7.ABD
8.Avustralya
9.Fransa
10.Norveç
11. Hollanda
12. Danimarka
13. Finlandiya
14. Yeni Zelanda
15. Singapur
16. İtalya
17. Lüksemburg
18. Avusturya
19. İspanya
20 Çin
21. İrlanda
22. Birleşik Arap Emirlikleri
23 Güney Kore
24. Portekiz
25. Hindistan
26. Tayland
27 Rusya
28 Brezilya
29.Yunanistan
30. İsrail
31 Polonya
32. Suudi Arabistan
33. Meksika
34. Katar
35. Malezya
36. Türkiye
37. Çek Cumhuriyeti
38. Güney Afrika
39. Endonezya
40. Vietnam
41. Panama
42. Arjantin
43. Filipinler
44. Peru
45. Mısır
46. Macaristan
47. Kosta Rika
48. Fas
49. Hırvatistan
50. Sri Lanka
51. Dominik Cumhuriyeti
52. Şili
53. Slovenya
54. Uruguay
55. Ekvador
56. Bahreyn
57. Myanmar
58. Romanya
59. Tanzanya
60. Letonya
61. Kenya
62. Kolombiya
63. Bulgaristan
64. Tunus
65. Guatemala
66. Umman
67. Ürdün
68. Gana
69. Azerbaycan
70. Beyaz Rusya
71. Kazakistan
72. Bolivya
73. Ukrayna
74. Pakistan
75. Angola
76. Lübnan
77. Nijerya
78. Cezayir
79. İran
80. Sırbistan
(DHA)
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