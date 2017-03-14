GS FC, 1.Küme’ye çıkışını böyle kutladı

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Pymmes Park sahasında oynanan maçta GS FC, Doğan TB’ye 8-2 galip gelerek, Birinci Küme’ye çıkışını kutladı.

Ligin son basamağında yer alan rakibi karşısında oldukça rahat bir futbol sergileyen GS FC, oyunun ilk devresini de 4-0 önde kapattı. Sarı-Kırmızılı takıma üç puan kazandıran gollerinden beşini Orçun Atık atarken, Uğur Karaboyun iki, Lloyd Barzey de bir sayıyla katkıda bulundu.

GS FC, bitime bir hafta kala toplam gol sayısını 104’e çıkartırken, maç başına 6,99 gol oranına sahip oldu. GS FC, 2 Nisan Pazar günü Diyarbakırspor ile oynayacağı son maçından da üç puanla ayrıldığı takdirde 1.Küme’ye ‘Şampiyon’ ünvanıyla yükselecek ve o gün düzenlenecek törenle kupasını alacak.