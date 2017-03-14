Londra Gazete
Son haberler
12 Mart 2017 - Eğitim ve çalışma olarak İngiltere, kültür olarak Türkiye
12 Mart 2017 - Fedakar kadınlara ‘Vatan’ vefası
12 Mart 2017 - Kıbrıs Türk Kültür Derneği 40. yılını kutladı
12 Mart 2017 - İngiliz izci çocuklardan Suriyeli çocuklar için örnek duyarlılık
11 Mart 2017 - Kutsal topraklara yolculuk Nisan ayında başlıyor
Home / İngiltere ve Londra / Hakan Uzan, lüks telefon markası Vertu’yu satın aldı

Hakan Uzan, lüks telefon markası Vertu’yu satın aldı

— 14 Mart 2017

Hakan Uzan.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, bir zamanlar Nokia ile davalık olan Hakan Uzan‘ın Nokia‘nın kurduğu ve dünyanın en pahalı telefonlarından bazılarını üreten Vertu’yu 50 milyon sterline aldığını yazdı.

“BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Sözcüsü aracılığıyla Telegraph’a konuşan Uzan “Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka” dedi ve ekledi:

“Vertu’nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.”

50 MİLYON STERLİN ÖDEDİ

Gazeteye göre 40 bin sterlinlik (180 bin TL) fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı cep telefonlarından bazılarını satan ve merkezi İngiltere‘de bulunan Vertu için Uzan’ın Kıbrıs‘taki şirketi Baferton Ltd. 50 milyon sterlin (227 milyon TL) ödedi.

“SÜRGÜNDEKİ GİZEMLİ HANEDAN”

Gazetenin kıdemli ekonomi muhabiri Christopher Williams, Uzan ailesini “Sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı” olarak tanımlarken Hakan Uzan‘ın hem ABDBaşkanı Donald Trump ile hem de Vertu şirketini kuran Nokia ile mahkemelik olduğunu hatırlattı.

53 MİLYON STERLİN ZARAR ETTİ

2000’lerin sonuna doğru küçülmeye giden Nokia, Vertu’yu 175 milyon sterlik karşılığında EQT adlı bir yatırım fonuna satmış, 2015’te ise şirketi Hong Kongmerkezli Godin Holding almıştı.

Vertu’nun en güncel mali tablosuna göre şirket 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satışa rağmen 53 milyon sterlin zarar etti.

“BAFERTON İLE BİRLİKTE VERTU’YU GELİŞTİRECEĞİZ”

Vertu’nun Yürütme Kurulu Başkanı Gordon Watson ise satışla ilgili Telegraph’a şunları söyledi:

“Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor: Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu’yu geliştireceğiz.”

Haber Okunma Sayısı: 159
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close