Hakan Uzan, lüks telefon markası Vertu’yu satın aldı

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, bir zamanlar Nokia ile davalık olan Hakan Uzan‘ın Nokia‘nın kurduğu ve dünyanın en pahalı telefonlarından bazılarını üreten Vertu’yu 50 milyon sterline aldığını yazdı.

“BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Sözcüsü aracılığıyla Telegraph’a konuşan Uzan “Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka” dedi ve ekledi:

“Vertu’nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.”

50 MİLYON STERLİN ÖDEDİ

Gazeteye göre 40 bin sterlinlik (180 bin TL) fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı cep telefonlarından bazılarını satan ve merkezi İngiltere‘de bulunan Vertu için Uzan’ın Kıbrıs‘taki şirketi Baferton Ltd. 50 milyon sterlin (227 milyon TL) ödedi.

“SÜRGÜNDEKİ GİZEMLİ HANEDAN”

Gazetenin kıdemli ekonomi muhabiri Christopher Williams, Uzan ailesini “Sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı” olarak tanımlarken Hakan Uzan‘ın hem ABDBaşkanı Donald Trump ile hem de Vertu şirketini kuran Nokia ile mahkemelik olduğunu hatırlattı.

53 MİLYON STERLİN ZARAR ETTİ

2000’lerin sonuna doğru küçülmeye giden Nokia, Vertu’yu 175 milyon sterlik karşılığında EQT adlı bir yatırım fonuna satmış, 2015’te ise şirketi Hong Kongmerkezli Godin Holding almıştı.

Vertu’nun en güncel mali tablosuna göre şirket 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satışa rağmen 53 milyon sterlin zarar etti.

“BAFERTON İLE BİRLİKTE VERTU’YU GELİŞTİRECEĞİZ”

Vertu’nun Yürütme Kurulu Başkanı Gordon Watson ise satışla ilgili Telegraph’a şunları söyledi:

“Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor: Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu’yu geliştireceğiz.”