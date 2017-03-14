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Hristodulidis: Kıbrıs sorunu çözülmeli

— 14 Mart 2017

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Baf’ta gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, “ülkenin kahramanlarına karşı olan görevlerini Kıbrıs sorununun çözülmesiyle yerine getirebileceklerini” söyledi.

Simerini ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis’in Baf’ta, Evagoras Palikaridis’i anma amacıyla düzenlenen ayine yatığı konuşmada, Palikaridis ve diğer kahramanlara olan borçlarını ancak “Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırarak ve vatanı yeniden birleştirerek” ödeyebileceklerini söylediğini yazdılar.

Hrsitodulidis ayrıca, “bunun için herkesin ciddiyet, kararlılık ve sıkı çalışma ortaya koyması gerektiğini” ifade etti.

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris de bir diğer anma etkinliğinde konuşma yaptı ve çözümsüzlükten Türkiye’nin sözde uzlaşmaz tutumunun sorumlu olduğunu öne sürdü.

Öte yandan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü politikasına eleştirilerini sürdürerek yeni bir stratejiye gerek olduğunu yineledi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise bir başka etkinlikteki açıklamasında, Anastasiadis’in müzakerelerde ciddi konulara geçmeden önce dönüşümlü başkanlık, Türk askerinin adada kalması gibi konuları, yapacağı bir referandumla halka sorması gerektiğini ifade etti. (HABERKIBRIS)

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