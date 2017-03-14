İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Demirören’e ziyaret

Lordlar Kamarası Brexit yasasını onayladı— 14 Mart 2017
İngiltere’de Lordlar Kamarası, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini (Brexit) resmen başlatmaya izin veren tasarıyı onayladı.
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören‘e nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF’nin Beykoz-Riva’da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile İngiltere Futbol Federasyonu Diş İlişkiler Müdürü Jane Bateman da katıldı. Ziyaret sırasında Greg Clarke’a TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri gezdirilirken, karşılıklı forma ve hediye takdiminde bulunuldu. (İHA)
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