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İspanya bağımsız İskoçya’nın AB’de kalmasına karşı

— 14 Mart 2017

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis.

İspanyaBirleşik Krallık‘tan ayrılmak için yeni bir referandum yapılmasını tartışan İskoçya’nın bağımsızlığı seçmesi durumunda Avrupa Birliği‘nde (AB) kalamayacağını, birliğe üye olmak istiyorsa “sıraya girip, adaylık başvurusu yapması gerektiğini” savundu.

Resmi ziyaret için Peru’da bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis düzenlediği basın toplantısında, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon’un ikinci bağımsızlık referandum u için yasal süreci başlatacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Eğer İskoçya bağımsız olursa, bizim tezimize göre AB‘de kalamaz çünkü Birleşik Krallık‘ın parçası değilse AB‘nin de üyesi olamaz. İskoçya eğer bağımsız bir ülke olursa AB üyesi olmak için sıraya geçmek, aday olmak, tüm üyelik kriterlerini yerine getirmek ve müzakere etmek zorunda kalacaktır.”

İspanya’nın Birleşik Krallık‘ın toprak bütünlüğünü destelediğini dile getiren Dastis, “İşlerin bu zamana kadar olduğu gibi devam etmesini tercih ediyoruz. AB üyesi hiçbir ülkede bölünme ve ayrılma olmasını istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

İspanyol basını, Dastis’in söz konusu açıklamasıyla İspanya‘nın doğusunda yer alan Katalonya özerk bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlere de mesaj verdiğini ileri sürdü.

Birleşik Krallık’tan ayrılmayı 2014’te referandum a götüren ancak bağımsızlık için yeterli çoğunluğu sağlayamayan İskoçya’da hükümet, Brexit oylamasının ardından ikinci bir bağımsızlık referandum unu gündeme almış ve yeni bir halk oylaması tasarısını tartışmaya açmıştı.?

Ülkedeki ilk bağımsızlık referandum unda merkezi hükümetin, “Birleşik Krallık’tan ayrılmak AB‘den de ayrılmak anlamına gelir.” şeklindeki tehdidinin de etkisiyle halkın yüzde 55’i Birleşik Krallık‘ta kalmaktan yana oy vermişti.? İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta geçen yıl yapılan AB referandum unda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı?. İngiltere ve Galler‘de Brexit oyları ağırlıktayken, İskoçya’da halkın yüzde 62’si, Kuzey İrlanda‘da da yüzde 55,8’i ABüyeliğinin devamı yönünde oy vermişti.(AA)

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