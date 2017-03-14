Kürk Mantolu Madonna İngilizcede

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İngiltere’de Lordlar Kamarası, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini (Brexit) resmen başlatmaya izin veren tasarıyı onayladı.
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanı, İngiltere’nin en büyük yayınevlerinden biri olan Penguin tarafından yayımlandıktan sonra dünya çapında büyük bir ilgi gördü.
Kitabın gördüğü bu ilgiden sonra Avrupa‘daki pek çok büyük yayınevi de Kürk Mantolu Madonna‘nın haklarını almak üzere başvuruda bulundu.
İngiliz Penguin yayınevi tarafından Mayıs 2016’da yayımlanan Kürk Mantolu Madonna, Mauren Freely ve Alexander Dawe’in çevirisiyle, ciltli olarak basıldı. “Penguin Classic” serisinden çıkan kitabın karton kapaklı baskısı ise 2017’de okuyucuyla buluştu.
Kitapla ilgili yürütülen kapsamlı tanıtım kampanyası dahilinde Londra metrosu başta olmak üzere birçok yerde kitabın ilanlarına yer verildi, The Guardian ve New York Times gibi dünyaca ünlü gazetelerde çeşitli yazılar yayımlandı. The Guardian‘da çıkan haberde, yazıldığı dönem çok fazla ilgi görmeyen bir romanın üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra ülkesinde neden birden bire best-seller olduğu üzerine duruluyordu: https://www.theguardian.com/books/2016/may/21/sabahattin-ali-madonna-fur-coat-rereading
New York Times‘ta çıkan makale ise “Bir Zamanların Unutulan Romanı, Türk Okuru Zor Zamanlarda Bir Araya Getiriyor” başlığıyla yayımlandı:
Bu zamana kadar 21 dile çevrilen ve 24 ülkede yayımlanan Kürk Mantolu Madonna‘nın çevrildiği dillerden bazıları şöyle: Almanca, Arapça, Azeri Türkçesi, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Dutça, Farsça, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İtalyanca, Lehçe, Makedonca, Moğolca, Romence, Rusça, Vietnamca.(HABERLER.COM)
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