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Leicester City, Shakespeare’e emanet

— 14 Mart 2017

Craig Shakespeare

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İngiliz teknik adam Craig Shakespeare‘i sezon sonuna kadar takımın başına getirdi.

Tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri’nin görevine bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle şubat ayında son veren Leicester City, 53 yaşındaki Shakespeare ile anlaşma sağladı.
Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan Shakespeare, Ranieri’nin görevinden ayrılmasının ardından çıktığı Liverpool ve Hull City maçlarını 3-1’lik skorlarla kazanarak küme düşme korkusu yaşayan Leicester City’e rahat bir nefes aldırdı.
27 puanla 15. sırada yer alan Leicester City, cumartesi günü Premier Lig’de deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. (AA)

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