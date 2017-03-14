Liverpool, Emre Can’la kazandı

Lordlar Kamarası Brexit yasasını onayladı— 14 Mart 2017
İngiltere’de Lordlar Kamarası, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini (Brexit) resmen başlatmaya izin veren tasarıyı onayladı.
İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Liverpool Burnley’yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanırken Türk yıldız Emre Can‘ın golü maça damga vurdu.
61. dakikada sahneye çıkan Emre Can, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti.
Puanını 55 yapan Liverpool maç fazlasıyla 4. sıradaki yerini korudu. Burnley ise 31 puanla 12. sırada kaldı.
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