Olaylı maçta Tottenham, yarı finalde

İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) Tottenham, League One takımı Millwall’a 6-0 galip gelerek yarı finale kaldı.

White Hart Lane’de rakibini ağırlayanTottenham, devreyi Eriksen ve Son’ın golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci devrede de üstün olan Tottenham, Son’un iki, Alli ve Janssen’in birer golüyle skoru 6-0 yaptı.

Tottenham yarı finalde Chelsea ile eşleşti.

MAÇTAN ÖNCE OLAYLAR ÇIKTI

Karşılaşma öncesi White Hart Lane’nin ön]nde ve Tottenham High Road üzerinde iki takım holiganları karşı karşıya geldi. Sis bombalarını atıldığı olayları önlemek için çok sayıda polis büyük çaba harcarken, zaman zaman cop da kullandı.

Öte yandan Millwall taraftarlarının, Tottenham’a üç gol kazandıran Güney Koreli Son Heung-min’e yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunması üzerine İngiltere Futbol Federasyonu (FA) soruşturma açtı. Londra’da bazı Asyalı satıcıların sattıkları ucuz DVD’leri esas alarak Millwall taraftarlarının Güney Koreli Son’a yönelik tezahüratları ses kayıtlarına bakılarak incelenecek.