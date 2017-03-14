Waltham Forest’ta bir yenilgi daha

Lordlar Kamarası Brexit yasasını onayladı— 14 Mart 2017
İngiltere’de Lordlar Kamarası, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini (Brexit) resmen başlatmaya izin veren tasarıyı onayladı.
Essex Senior League Premier Küme’de kendine üst sıralarda yer alan Waltham Forest, bir yenilgi daha aldı. Sahasında Cumartesi günü Takely’I ağırlayan Forest, sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Puanını 36 maçta 49’da bırakan Waltham Forest 13’üncü sırada bulunuyor.
Forest’ın bu haftaki maç programı şöyle;
14 Mart Salı
19.45 Takeley-Waltham Forest
18 Mart Cumartesi
15.00 Basildon United-Waltham Forest
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