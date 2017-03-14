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Waltham Forest’ta bir yenilgi daha

— 14 Mart 2017

Essex Senior League Premier Küme’de kendine üst sıralarda yer alan Waltham Forest, bir yenilgi daha aldı. Sahasında Cumartesi günü Takely’I ağırlayan Forest, sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Puanını 36 maçta 49’da bırakan Waltham Forest 13’üncü sırada bulunuyor.

Forest’ın bu haftaki maç programı şöyle;

14 Mart Salı

19.45 Takeley-Waltham Forest

18 Mart Cumartesi

15.00 Basildon United-Waltham Forest

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