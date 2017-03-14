Ware FC, yenilmeye devam ediyor: 0-2

Lordlar Kamarası Brexit yasasını onayladı— 14 Mart 2017
İngiltere’de Lordlar Kamarası, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini (Brexit) resmen başlatmaya izin veren tasarıyı onayladı.
Ryman League Division One North’da Ware FC, bir yenilgi daha aldı. Sahasında Hornchurch’le karşılaşan Ware FC, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Oyunun 19 ve 35’inci dakikalarında yediği gollere karşılık veremeyen Ware FC’de Darren Behçet ve Murat Karagül, 90 dakika sahadaydı.
Puanını 39 maçta 39’da bırakan Ware FC, 20’inci sırada kaldı. Karşılaşmayı 97 biletli seyirci izledi.
Ware FC, 18 Mart Cumartesi günü saat 15.00’de Norwich United ile deplasmanda oynayacak.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak