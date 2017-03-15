Adı az bilinse de en çok o öldürüyor!

Kan zehirlenmesi olarak bilenen sepsis, bağışıklık sisteminin şaşırması olarak tanımlanıyor. Çünkü normalde bir enfeksiyonla başa çıkabilen bağışıklık sistemi, bu hastalık olduğunda bunu başaramıyor ve bu basit enfesksiyonlar bile organ yetmezliğinden ölüme kadar korkunç sonuçlara neden olabiliyor. İşte adını Nejat İşler’le de duyduğumuz sepsisin yetişkinlerde ve çocuklardaki belirtileri…

Sepsis, İngiltere’de her yıl bağırsak, meme ve prostat kanserlerinin toplamından daha fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Neredeyse doğduğundan beri bu hastalıkla mücadele eden Patrick Kane, yaşadıklarını BBC’ye anlattı: Yedi kere kalbim durmuş. Yaşayıp yaşamayacağım belli değilmiş.

Kane, dokuz aylıkken hastalanıyor ve annesi onu aile hekimine götürüyor. Aile hekimi ona bir ilaç içirmesini önerse de anne ikna olmuyor ve Kane’i hastaneye götürüyor. Yolda durumu daha da kötüleşen Kane’in, hastaneye vardığında ise çoklu organ yetmezliği yaşadığı anlaşılmış.

Hastanede üç buçuk ay kalan Patrick Kane, sağ dizinden aşağısını, sol kolunu ve sağ elindeki parmakları kaybetti. Bugün Edinburgh’da bir üniversitede biyokimya okuyan Patrick’in bebekliğinde yakalandığı hastalık kan zehirlenmesi adıyla da bilinen sepsisti.

SEPSİS NEDİR?

Enfeksiyonla tetiklenen sepsis hastalığında esas sorun bağışıklık sistemine aşırı yüklenilmesi. Sepsis herhangi bir enfeksiyonla başlayabilir, bir kesik veya böcek ısırığıyla bile. Normalde bunlardan biri başınıza geldiğinde bağışıklık sisteminiz devreye girip enfeksiyonun yayılmasını önler ve onu yok eder.

Fakat enfeksiyon vücutta hızlıca yayılmayı başarırsa, bağışıklık sistemi buna çok büyük bir tepki gösterir. Bu tepki vücutta yıkıcı sorunlar yaratır, septik şok, organ yetmezliği ve hatta ölüm gibi sonuçlara yol açar. İngiltere’de her yıl 44 bin kişi bu yüzden yaşamını yitiriyor.

SEPSİSİN BELİRTİLERİ NELER?

İngiltere Sepsis Vakfı’na göre sepsisin altı belirtisi var:

Geveleyerek konuşma

Aşırı titreme veya kas ağrısı

İdrar çıkarmadan bir gün geçirmek

Ciddi nefessizlik hissi

Ölecekmiş gibi hissetmek

Deride renk kaybı veya beneklenme

ÇOCUKLARDA SEPSİSİN BELİRTİLERİ NELER?

Deride beneklenme, solgunluk veya mavilik

Uyuşukluk ve uyanmakta zorlanma

Ciltte aşırı soğukluk

Çok hızlı nefes alma

Bastırınca rengi açılmayan döküntü

Kasılma veya nöbet

Patrick, sepsisi ele veren bir sihirli semptom olmadığını fakat insanların kendilerine “acaba bu sepsis olabilir mi” diye sorması gerektiğini söylüyor. (SÖZCÜ)