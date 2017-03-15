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Alevi gençler genel kurulda buluştu

— 15 Mart 2017

BRİTANYA Alevi Gençlik Federasyonu İkinci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Doncaster Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleşen Genel Kurula yüzlerce genç katıldı. 15 yeni yönetici gencin seçildiği genel kurulda yönetim kurulu sözcülüğüne İskoçya Glasgow Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi gençliğinden Dilara Kaya getirildi. Genel Kurulda gençleri yalnız bırakmayan Britanya Alevi Federasyonu yetkilileri ise birer konuşma yaparak gençlere destek verdiler. Genel kurul birlik ve beraberlik mesajları ile son buldu1

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