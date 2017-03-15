Boe Başkan Yardımcısı Hogg istifa etti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Charlotte Hogg istifa etti.

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanmadan önce erkek kardeşine ait meslek bilgilerini sakladığı gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Hogg, istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce İngiltere Parlamentosu Hazine Komitesinden yapılan açıklamada, şubat ayında İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcılığın görevine getirilen Charlotte Hogg’un ataması öncesinde erkek kardeşinin İngiltere‘nin önde gelen bankalarından Barclays’in strateji departmanında görev yaptığını sakladığı belirtilmişti.

İngiltere Merkez Bankasında 2013 yılından beri görev yapan Hogg ise yaptığı yazılı açıklamada, ancak ataması sonrasında İngiltere Parlamentosunun ilgili komitesine bilgilendirmede bulunduğunu kabul etmişti.

Geçtiğimiz ay BoE Başkan Yardımcısı olarak atanan Hogg, son dört yıldır bankada Baş Operasyon Sorumlusu olarak görev yapıyordu. (AA)