Bunlar da çıplak Hollandalı

Adı az bilinse de en çok o öldürüyor!— 15 Mart 2017
Kan zehirlenmesi olarak bilenen sepsis, bağışıklık sisteminin şaşırması olarak tanımlanıyor.
Hollandalı modeller Doutzen Kroes ve Lara Stone, Hollanda Vogue’un 5’inci yılına özel çok konuşulacak bir poz verdiler.
Doutzen Kroes ve Lara Stone’un cesur kapak pozu dünya magazin basınında Gündem oldu.
Mario Testino’nun objektifinin karşısına geçen 33 yaşındaki Stone ve 32 yaşındaki Kroes’un, doğum günü kapağına özel çırılçıplak poz vermesi dikkati çekti. (HABERTÜRK)
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