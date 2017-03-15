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Dar kot pantolonlar da ‘bel ağrısına neden oluyor’

— 15 Mart 2017

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre kadınların üçte biri bel ağrısından şikayetçi. Topuklu ayakkabılardan dar kot pantolonlara kadar pekçok kıyafet ve aksesuar ise bel ağrılarına sebep olan olağan şüpheliler arasında.

Ancak tüm kadınlar kıyafetleri yüzünden bazen ağrı çektiklerini kabul etseler de, giydiklerinin ne kadar sağlıklı olduğuna dikkat etmiyor.

İngiliz Kiropraktik Birliği’nin (İKB) Araştırmada özellikle moda kaygısı ile tercih edilen ancak insan bedenine uygun olmayan kıyafet ve aksesuarların sırt ve bel rahatsızlıklarını tetiklediği belirtiliyor.

İKB araştırmasına katılan 2.000 kadının yüzde 73’ü bel ağrısı çektiğini belirtirken, yüzde 28’i ise kıyafetlerinin duruşlarını değiştirdiğinin farkında olduklarını, ancak kıyafetlerini seçerken bunu göz önünde bulundurmadıklarını söyledi.

UZUN SÜRE TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK DOĞRU DEĞİL

Bacak ve baldır bölgesindeki kasların gerilmesine yol açan ve vücudun doğal duruşunu değiştiren topuklu ayakkabıların bel ağrısına etkisi uzun süredir tartışılıyor.

Ancak İKB’den Tim Hutchful, dar kot pantolonların ve ağır mücevherlerin de sağlığa zararlı olabileceğini belirtiyor ve bu tip kıyafetlerin vücudun doğal duruşunu bozarak uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İKB, kadınlara sırt ve bel ağrılarından kaçınmak için normal hareketleri kısıtlayan kıyafet ve aksesuarlardan uzak durmalarını, özellikle yüksek topuklu ve arkasız ayakkabıları uzun saatler boyunca giymemelerini öneriyor.

Her gün farklı tipte kıyafetler giymenin ve kol çantasının içindeki gereksiz objelerin sık sık boşaltılmasının zararlı etkileri azalttığı belirtiliyor. (BBC TÜRKÇE)

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