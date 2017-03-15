Dünya Franchise Konseyi dönem başkanlığını Türkiye devraldı

Dünya Franchise Konseyi (WFC) dönem başkanlığını devralan Franchising Derneği (UFRAD) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Bütün çabalara rağmen Türkiye‘nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğu gerçeğini değiştiremiyorlar” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra‘da 14 Mart 2017 tarihinde başlayan Dünya Franchise Konseyi (WFC) toplantısına Türkiye‘yi temsilen katılan UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye adına WFC dönem başkanlığını resmen devraldı. WFC dönem başkanlığının yanı sıra 2016 Kasım ayında Endonezya’nın başkenti Cakarta‘da gerçekleştirilen Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC) toplantısında da Türkiye‘nin dönem başkanlığını aldığını hatırlatan Dr. Mustafa Aydın, “Önümüzdeki Ekim ayında İstanbul‘da UFRAD ev sahipliğinde Dünya Franchise Konseyi, AvrupaFranchise Federasyonu ve Asya Pasifik Franchise Konseyinin toplantıları olacak. Bu, toplam 60 kadar ülkenin katılımıyla gerçekleşecek dev bir küresel ekonomi zirvesi demek. Bu gelişmeler Türkiye‘nin ekonomik gücünü göstermesi açısından son derece önemli. Yakın ve uzak bölgesinde merkezi bir güç olan Türkiye‘nin dünyanın büyük markaları tarafından dünyanın en güçlü pazarlarından biri olarak görülmesi, her türlü olumsuz kampanyaya rağmen engellenemiyor” diye konuştu.

AVRUPA’YA EN İYİ CEVAP

Türkiye’nin WFC dönem başkanlığını resmen devralmasının son zamanlarda Avrupa‘da Türkiye‘ye karşı estirilmek istenen olumsuz havaya karşı da en büyük cevap olduğunu söyleyen Aydın, “Avrupa Birliği ülkelerinde son dönemlerde Türkiyekarşıtı bir hava var. Bu çevreler, Türkiye‘nin gelişmesini, en büyük ekonomik hedefi olan ‘dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma’ amacını gerçekleştirmesini istemiyorlar. Bu derece büyük bir zirve, bu niyete sahip olanlara en büyük cevap oldu. Ayrıca zirve boyunca yaptığımız temaslarda ekonomiçevrelerinin estirilmek istenen bu havayı hiçbir şekilde umursamadığını, Türkiye‘ye gelmek ve Türkiye ile olan iş ilişkilerini geliştirmek için adeta can attıklarını gördük. Görülüyor ki, Türkiye hakkında planlanan negatif algı operasyonları hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Türkiye, dünyanın en önemli ekonomik merkezlerinde güçlü ekonomisiyle her zaman yükselen bir değer olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

EKONOMİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK

UFRAD heyeti, 22-24 Kasım 2016 tarihleri arasında Endonezya’nın başkenti Cakarta‘da düzenlenen ve açılışını Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo‘nun yaptığı Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu toplantısında Türkiye‘yi başarıyla temsil etmişti. Daha önce Avrupa Franchise Federasyonunun 2017 yılı toplantısını İstanbul‘a taşıyan UFRAD, bu zirvede de Dünya Franchise Konseyi (WFC) ve AsyaPasifik Franchise Konfederasyonu (APFC) dönem başkanlıklarını oy birliği ile almış, bu iki organizasyonun 2017’deki zirvelerinin de Ekim ayında İstanbul‘da yapılmasını karara bağlatmıştı. Franchise sektörü ve küresel ekonominin kalbi, Ekim 2017’de franchising fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul‘da yapılacak olan üçlü franchise zirvesinde atacak. (İHA)