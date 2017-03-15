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Esenler, büyük avantaj yakaladı: 2-0

— 15 Mart 2017

 

Fotoğraflar: Egemen ARKUT

Esenler, Trabzonspor’a 2-0 galip gelerek play-off grubuna kalma yolunda avantajlı hale geldi.

Wadham Lodge’da oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İki takım da atak futbol sergilerken yakaladıkları fırsatları kullanamadı. İlk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da uzun süre skor değişmedi. Bitime üç dakika kala Esenler atağında Ertürk takımı adına ilk golü attı. Maçın 90’ıncı dakikasında ise bu kez Junior skoru 2-0 yapan gole imzasını attı.

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