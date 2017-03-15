Fenerbahçe siftah yaptı: 3-2

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Birinci Küme’de son sırada yer alan Fenerbahçe, Gaziantepspor’u 3-2 yenip, puanını üçe yükseltti.

Pymmes Park sahasında oynanan maçta Fenerbahçe ilk yarıda baskılı oyununun semeresini aldı. Bu devrede Sarı-Lacivertli ekip Hüseyin’in biri kafa vuruşuyla olmak üzere üst üste kaydettiği gollerle 2-0’lık avantaj yakaladı. İkinci yarıyla birlikte toparlanan ev sahibi Gaziantepspor, Özgür Aksu ile farkı bire indirdi. Feyzullah da skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın bitimine beş dakika Fenerbahçe’nin kazandığı frikik atışında topu filelere gönderen Enobong, Fenerbahçe’ye 3-2’lik galibiyeti getiren sayıyı kaydetti.