Fenerbahçe siftah yaptı: 3-2

Adı az bilinse de en çok o öldürüyor!— 15 Mart 2017
Kan zehirlenmesi olarak bilenen sepsis, bağışıklık sisteminin şaşırması olarak tanımlanıyor.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Birinci Küme’de son sırada yer alan Fenerbahçe, Gaziantepspor’u 3-2 yenip, puanını üçe yükseltti.
Pymmes Park sahasında oynanan maçta Fenerbahçe ilk yarıda baskılı oyununun semeresini aldı. Bu devrede Sarı-Lacivertli ekip Hüseyin’in biri kafa vuruşuyla olmak üzere üst üste kaydettiği gollerle 2-0’lık avantaj yakaladı. İkinci yarıyla birlikte toparlanan ev sahibi Gaziantepspor, Özgür Aksu ile farkı bire indirdi. Feyzullah da skoru 2-2 yaptı.
Karşılaşmanın bitimine beş dakika Fenerbahçe’nin kazandığı frikik atışında topu filelere gönderen Enobong, Fenerbahçe’ye 3-2’lik galibiyeti getiren sayıyı kaydetti.
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