Hollanda’da Türkler camide oy kullandı!

Boe Başkan Yardımcısı Hogg istifa etti— 15 Mart 2017
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Charlotte Hogg istifa etti.
Uluslararası haber ajansları, Amsterdam’ın doğusundaki Eyüp Sultan Camii’ne kurulan sandıklarda oy kullanan Türklerin fotoğraflarını servis etti. Fotoğraflarda, arkadaki Türk bayrakları dikkat çekiyor.
Aşırı sağ için ilk testin yapılacağı seçimlerde Geert Wilders’in alacağı oy oranı, bütün kıtayı sarsıp, yıl içinde Fransa ve Almanya’daki seçimlerde ırkçı partileri tetikleyebilir.
Korumalar eşliğinde oyunu kullanan Geert Wilders, şişeden çıkan cinin artık bir daha geri girmeyeceğini belirterek vatansever devrimin bugün veya yarın gerçekleşeceğini savundu.
Seçimlerde hiçbir partinin tek başına yüzde 50’yi bulması beklenmiyor, en az üç veya dört partili bir koalisyon hükümeti kurulabilir.(Milliyet)
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