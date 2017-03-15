Londra Gazete
Son haberler
15 Mart 2017 - IŞİD sonrasını düşünmek
15 Mart 2017 - Alevi gençler genel kurulda buluştu
15 Mart 2017 - Kıbrıs bu festivalde tanıtılacak
12 Mart 2017 - Eğitim ve çalışma olarak İngiltere, kültür olarak Türkiye
12 Mart 2017 - Fedakar kadınlara ‘Vatan’ vefası
Home / Dünya / Hollanda’da Türkler camide oy kullandı!

Hollanda’da Türkler camide oy kullandı!

— 15 Mart 2017

Türkiye ile yaşanan derin krizin gölgesinde sandığa gidilen Hollanda’da, 13 milyon seçmen aynı zamanda Avrupa’nın kaderini oyluyor.

Uluslararası haber ajansları, Amsterdam’ın doğusundaki Eyüp Sultan Camii’ne kurulan sandıklarda oy kullanan Türklerin fotoğraflarını servis etti. Fotoğraflarda, arkadaki Türk bayrakları dikkat çekiyor.

Aşırı sağ için ilk testin yapılacağı seçimlerde Geert Wilders’in alacağı oy oranı, bütün kıtayı sarsıp, yıl içinde Fransa ve Almanya’daki seçimlerde ırkçı partileri tetikleyebilir.

Korumalar eşliğinde oyunu kullanan Geert Wilders, şişeden çıkan cinin artık bir daha geri girmeyeceğini belirterek vatansever devrimin bugün veya yarın gerçekleşeceğini savundu.

Seçimlerde hiçbir partinin tek başına yüzde 50’yi bulması beklenmiyor, en az üç veya dört partili bir koalisyon hükümeti kurulabilir.(Milliyet)

Haber Okunma Sayısı: 19
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close