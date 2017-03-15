İşte Wenger’in yerine düşünülen isim

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in menajeri Arsene Wenger’in geleceği belirsizliğini korurken, yerine düşünülen isimler de belli oluyor.

İngiliz basınına göre Arsenal yönetimi, Massimiliano Allegri ile temasa geçti. Ada basınındaki flaş iddiaya göre Londra ekibinin yetkilileri Wenger’in yerine Massimiliano Allegri’yi getirmeyi planlıyor.

İngiltere’deki haberlerde ayrıca, Arsenal’in en son 10 gün önce Allegri ile görüştüğü ifade edildi. Arsenal’in Bayern Münih’e iki maçta da 5-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne elenmesiyle taraftarların enger’e tepkisi bir kat daha arttı.

Allegri ise başarısıyla dikkat çekiyor. Son iki yıldır Juventus’la şampiyonluk yaşayan İtalyan teknik adam, bu sezon da Serie A’da zirvede yer alıyor. (SPORVADİSİ)