Londra Gazete
Son haberler
15 Mart 2017 - Kıbrıs bu festivalde tanıtılacak
12 Mart 2017 - Eğitim ve çalışma olarak İngiltere, kültür olarak Türkiye
12 Mart 2017 - Fedakar kadınlara ‘Vatan’ vefası
12 Mart 2017 - Kıbrıs Türk Kültür Derneği 40. yılını kutladı
12 Mart 2017 - İngiliz izci çocuklardan Suriyeli çocuklar için örnek duyarlılık
Home / Toplum haberleri / Kıbrıs bu festivalde tanıtılacak

Kıbrıs bu festivalde tanıtılacak

— 15 Mart 2017

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Kıbrıs’tan göçün 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ düzenliyor. 25 Haziran 2017’de Chingford’da gerçekleştirilecek Festival, Birleşik Krallık’ta bugüne kadar yapılan en kapsamlı Kıbrıslı Türk organizasyonu olacak.

Festival ile ilgili bilgi veren İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, söz konusu etkinliğe, Birleşik Krallık’ta yaşayan 300 bine yakın Kıbrıslı Türk’ün davet edildiğini açıkladı.

BUGÜNE KADAR Kİ EN BÜYÜK ETKİNLİK…

Konseyin; Birleşik Krallık’ta bulunan Kıbrıslı Türk derneklerini bir çatı altında toplayan üst kuruluş olduğunu belirten Leyla Kemal, “Hedefimiz, Birleşik Krallık’ta bulunan tüm Kıbrıslı Türkleri bir şemsiye örgüt altında toplamak” dedi. Konseye üye olan- olmayan kuruluşlarla birlikte, Kıbrıs’tan göçün 100. yılında anma, festival ve çeşitli etkinlikler düzenleme kararı aldıklarını belirten Kemal, Kıbrıs Türk toplumunun bugüne kadar düzenlediği en büyük etkinlik olmasını hedefledikleri festival için büyük özveriyle çalıştıklarını da aktardı.

TOPLUMDAN DESTEK BEKLENİYOR

Leyla Kemal, “100 yıldır gittiğimiz ülkelerde toplumsal varlığımızı koruyarak, oralarda küçük Kıbrıs’ımızı yarattık. Yaşadığımız ülkelerde sanat, kültür ve ticaret örgütlerimizi, futbol kulüplerimizi kurarak beraberliğimizi koruduk, ayakta kalmayı başardık” diye konuştu. Leyla Kemal, Festivalin en kapsamlı ve Kıbrıs’a yakışır şekilde düzenlenmesi için özellikle iş dünyasından destek beklediklerinin de altını çizdi.

KIBRIS TÜM YÖNLERİYLE TANITILACAK

25 Haziran 2017 Pazar, 11.00- 20.00 saatleri arasında Chingford Rugby Club, Lea Valley Playing Fields, Chingford E4 8AQ adresinde gerçekleştirilecek ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ kapsamında Örge Volkan ve Bora Serbülent sahne alacak, Kıbrıs’ın başta yiyecek olmak üzere tarihi, turistik, toplumsal ve kültürel özellikleri geniş bir kesime tanıtılacak.

Haber Okunma Sayısı: 44
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close