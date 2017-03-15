Kıbrıs bu festivalde tanıtılacak

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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Kıbrıs’tan göçün 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ düzenliyor. 25 Haziran 2017’de Chingford’da gerçekleştirilecek Festival, Birleşik Krallık’ta bugüne kadar yapılan en kapsamlı Kıbrıslı Türk organizasyonu olacak.
Festival ile ilgili bilgi veren İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, söz konusu etkinliğe, Birleşik Krallık’ta yaşayan 300 bine yakın Kıbrıslı Türk’ün davet edildiğini açıkladı.
BUGÜNE KADAR Kİ EN BÜYÜK ETKİNLİK…
Konseyin; Birleşik Krallık’ta bulunan Kıbrıslı Türk derneklerini bir çatı altında toplayan üst kuruluş olduğunu belirten Leyla Kemal, “Hedefimiz, Birleşik Krallık’ta bulunan tüm Kıbrıslı Türkleri bir şemsiye örgüt altında toplamak” dedi. Konseye üye olan- olmayan kuruluşlarla birlikte, Kıbrıs’tan göçün 100. yılında anma, festival ve çeşitli etkinlikler düzenleme kararı aldıklarını belirten Kemal, Kıbrıs Türk toplumunun bugüne kadar düzenlediği en büyük etkinlik olmasını hedefledikleri festival için büyük özveriyle çalıştıklarını da aktardı.
TOPLUMDAN DESTEK BEKLENİYOR
Leyla Kemal, “100 yıldır gittiğimiz ülkelerde toplumsal varlığımızı koruyarak, oralarda küçük Kıbrıs’ımızı yarattık. Yaşadığımız ülkelerde sanat, kültür ve ticaret örgütlerimizi, futbol kulüplerimizi kurarak beraberliğimizi koruduk, ayakta kalmayı başardık” diye konuştu. Leyla Kemal, Festivalin en kapsamlı ve Kıbrıs’a yakışır şekilde düzenlenmesi için özellikle iş dünyasından destek beklediklerinin de altını çizdi.
KIBRIS TÜM YÖNLERİYLE TANITILACAK
25 Haziran 2017 Pazar, 11.00- 20.00 saatleri arasında Chingford Rugby Club, Lea Valley Playing Fields, Chingford E4 8AQ adresinde gerçekleştirilecek ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ kapsamında Örge Volkan ve Bora Serbülent sahne alacak, Kıbrıs’ın başta yiyecek olmak üzere tarihi, turistik, toplumsal ve kültürel özellikleri geniş bir kesime tanıtılacak.
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