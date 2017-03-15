Şampiyonlar Ligi’nde Leicester City çeyrek finalde

Brexit, robotları tarım işçisi yapacak— 15 Mart 2017
İngiltere’nin gıda ve kırsal işlerden sorumlu Parlamento Üyesi Leadsom, Brexit sonrasında robotların AB’li tarım işçilerinden boşalacak yeri alabileceğini bildirdi.
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Leicester City çeyrek finale yükseldi.
İspanyol ekibi Sevilla‘ya deplasmanda 2-1 yenilen İngiltere ekibi Leicester City, evinde oynadığı rövanş maçında 2-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı. Leicester City’nin gollerini 27’nci dakikada Morgan ve 54’üncü dakikada Albrighton kaydetti. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Leicester City elde ettiği bu skorla son 3 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla‘yı eleyip çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi’nin diğer maçında ise İtalya ekibi Juventus deplasmanda 2-0 yendiği Portekiz temsilcisini evinde 1-0 mağlup etti. Juventus‘un golünü 42’nci dakikada Dybala kaydetti. Alınan bu sonuç ile İtalya temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı. (DHA)
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