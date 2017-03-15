Torrent’ten bir filme 5 yıl hapis cezası aldı!

Torrent’e karşı savaşan ülkelerin sayısı artıyor. Torrent üzerinden bir film paylaşan Rachel Owen isimli genç kız tahmin edemediği bir sonla karşılaştı.

Shiftdelete’de yer alan habere göre, İngiltere’de uygulanmaya başlayan yeni telif hakları kanunu torrent üzerinden paylaşım ve indirme yapanların başına dert açacak cinsten. Rachel Owen isimli bir genç kız, torrent üzerinden bir film paylaşmak istedi ve 5 yıl hapis cezası aldı. İngiltere’de uygulanan Dijital Ekonomi Kanunu’na göre bu paylaşım telif hakları sahiplerine çok büyük bir risk yaşattığı için riskin cezası da büyük oldu.

YA 5.000 STERLİN YA 5 YIL HAPİS

Zarfla Rachel Owen’a bildirilen cezanın 5.000 Sterlin olması kızı ve ailesini tedirgin etti. Rachel’ın ailesi bu kadar parası olmadığı için ya da başka bir sebeple para ödemedi. Cezanın ödenmemesi sebebiyle 18 yaşındaki Rachel Owen, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önceki sicili göz önününe alınınca yarıya indirilen ceza 3 yıla düştü. (SÖZCÜ)