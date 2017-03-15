Londra Gazete
Son haberler
15 Mart 2017 - Alevi gençler genel kurulda buluştu
15 Mart 2017 - Kıbrıs bu festivalde tanıtılacak
12 Mart 2017 - Eğitim ve çalışma olarak İngiltere, kültür olarak Türkiye
12 Mart 2017 - Fedakar kadınlara ‘Vatan’ vefası
12 Mart 2017 - Kıbrıs Türk Kültür Derneği 40. yılını kutladı
Home / İngiltere ve Londra / Torrent’ten bir filme 5 yıl hapis cezası aldı!

Torrent’ten bir filme 5 yıl hapis cezası aldı!

— 15 Mart 2017

Torrent’e karşı savaşan ülkelerin sayısı artıyor. Torrent üzerinden bir film paylaşan Rachel Owen isimli genç kız tahmin edemediği bir sonla karşılaştı.

Shiftdelete’de yer alan habere göre, İngiltere’de uygulanmaya başlayan yeni telif hakları kanunu torrent üzerinden paylaşım ve indirme yapanların başına dert açacak cinsten. Rachel Owen isimli bir genç kız, torrent üzerinden bir film paylaşmak istedi ve 5 yıl hapis cezası aldı. İngiltere’de uygulanan Dijital Ekonomi Kanunu’na göre bu paylaşım telif hakları sahiplerine çok büyük bir risk yaşattığı için riskin cezası da büyük oldu.

YA 5.000 STERLİN YA 5 YIL HAPİS

Zarfla Rachel Owen’a bildirilen cezanın 5.000 Sterlin olması kızı ve ailesini tedirgin etti. Rachel’ın ailesi bu kadar parası olmadığı için ya da başka bir sebeple para ödemedi. Cezanın ödenmemesi sebebiyle 18 yaşındaki Rachel Owen, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önceki sicili göz önününe alınınca yarıya indirilen ceza 3 yıla düştü. (SÖZCÜ)

Haber Okunma Sayısı: 135
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close