Türk takımlarına yönelik welfare kursu yapıldı

Adı az bilinse de en çok o öldürüyor!— 15 Mart 2017
Kan zehirlenmesi olarak bilenen sepsis, bağışıklık sisteminin şaşırması olarak tanımlanıyor.
Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından zorunlu tutulan altyapı takımlarına yönelik welfare kursu geçtiğimiz Çarşamba günü yapıldı.
Ware FC Kulübü’nün tesislerinde gerçekleşen, TürK ligi’nde yer alan teknik adam ve yöneticilerin katıldığı kurs, LFA yetkilisi tarafından verildi. Altyapı takımlarında bu belgeyle resmi sorumluluk alma hakkını alanlar, görev yapabilecek. Bu kurstan sonra, LFA tarafından durdurulan Türk Gençler U16 Ligi’nin önümüzdeki haftalarda devam etmesi bekleniyor. Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ve kursiyerler, kurs için ev sahipliği yapan Ware FC Kulübü’ne ve yöneticisi Mehmet Elitok’a teşekkür etti.
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