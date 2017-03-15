Londra Gazete
Son haberler
15 Mart 2017 - Kıbrıs bu festivalde tanıtılacak
12 Mart 2017 - Eğitim ve çalışma olarak İngiltere, kültür olarak Türkiye
12 Mart 2017 - Fedakar kadınlara ‘Vatan’ vefası
12 Mart 2017 - Kıbrıs Türk Kültür Derneği 40. yılını kutladı
12 Mart 2017 - İngiliz izci çocuklardan Suriyeli çocuklar için örnek duyarlılık
Home / Spor / Türkmenköy açıldı: 6-0

Türkmenköy açıldı: 6-0

— 15 Mart 2017

Erol-Türkmenköy

Sezona iyi başlayan, daha sonraki haftalarda hedeflediği play-off yarışından uzaklaşan Türkmenköy, son maçlarda skorlara yine damga vurmaya başladı.

Hackney Marshes’ta oynanan karşılaşmada yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle play-off yarışından kopmaya başlayan Düzcespor önünde etkili oynayan Türkmenköy sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Oyunun ilk yarısında Erol ve Abidin’le iki gol kazanan Yeşil-Beyazlı takım, son 45 dakikada da atak futboluna devam etti. Bu bölümde Abidin iki gol daha kaydederken, Erol ve Yakup da attıkları birer golle skorun büyümesine katkıda bulundu.

Haber Okunma Sayısı: 30
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close