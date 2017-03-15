Türkmenköy açıldı: 6-0

Sezona iyi başlayan, daha sonraki haftalarda hedeflediği play-off yarışından uzaklaşan Türkmenköy, son maçlarda skorlara yine damga vurmaya başladı.

Hackney Marshes’ta oynanan karşılaşmada yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle play-off yarışından kopmaya başlayan Düzcespor önünde etkili oynayan Türkmenköy sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Oyunun ilk yarısında Erol ve Abidin’le iki gol kazanan Yeşil-Beyazlı takım, son 45 dakikada da atak futboluna devam etti. Bu bölümde Abidin iki gol daha kaydederken, Erol ve Yakup da attıkları birer golle skorun büyümesine katkıda bulundu.