Türkmenköy açıldı: 6-0

Brexit, robotları tarım işçisi yapacak— 15 Mart 2017
İngiltere’nin gıda ve kırsal işlerden sorumlu Parlamento Üyesi Leadsom, Brexit sonrasında robotların AB’li tarım işçilerinden boşalacak yeri alabileceğini bildirdi.
Sezona iyi başlayan, daha sonraki haftalarda hedeflediği play-off yarışından uzaklaşan Türkmenköy, son maçlarda skorlara yine damga vurmaya başladı.
Hackney Marshes’ta oynanan karşılaşmada yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle play-off yarışından kopmaya başlayan Düzcespor önünde etkili oynayan Türkmenköy sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Oyunun ilk yarısında Erol ve Abidin’le iki gol kazanan Yeşil-Beyazlı takım, son 45 dakikada da atak futboluna devam etti. Bu bölümde Abidin iki gol daha kaydederken, Erol ve Yakup da attıkları birer golle skorun büyümesine katkıda bulundu.
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