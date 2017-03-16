Çanakkale Şehitlerimizi anacağız

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü bu yıl da Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde gerçekleşecek törenle anılacak.

Her yıl olduğu gibi büyük coşku ve derin hüzünle gerçekleşecek tören bu yıl 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde gerçekleşecek. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü, 2002 yılından itibaren aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği, Brookwood Türk Hava Şehitliği ile dönüşümlü olarak iki yılda bir 18 Mart Şehitler Günü Töreni’ni Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde gerçekleştiriyor. Londra Büyükelçiliği ve bazı kurumlardan tören hakkında açıklamalar yapıldı.

18 MART’TAN 15 TEMMUZ’A

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre törende 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar da anılacak. “Ülkemizin 15 Temmuz 2016 tarihinde maruz kaldığı hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız dahil olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin ruhlarını şad edeceğimiz ve tarihimizde mukaddes bir yeri bulunan şanlı Çanakkale Zaferi’ni anacağımız bu törene Birleşik Krallık’taki toplumumuzun tüm üyeleri davetlidir.”

KUZEY VE GÜNEY LONDRA’DAN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Çanakkale Anma Platformu ve İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu 18 Mart günü gerçekleşecek anma törenlerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarını duyurdu. Clayhall Royal Naval Cemetery, Clayhall Road, Gosport, Hampshire, PO12 2AZ adresinde yer alan şehitliğe kendi imkanları ile gidemeyen vatandaşlar Kuzey ve Güney Londra’dan kalkacak araçlar ile ücretsiz gidip dönebilecekler.

Çanakkale Anma Platformu tarafından kiralanan otobüs, Kuzey Londra’da, Manor House İstasyonu’ndan saat 08.00’de, Güney Londra, Catford’dan ise saat 09.30’da hareket edecek ve saat 16.00’da Porthmouth’dan Londra’ya geri dönecek. Kuzey Londra’dan kalkacak araç için 07788 908 803, Güney Londra’dan kalkacak araç için ise 07957 221 924 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırması gerekiyor.

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu’nun kiraladığı otobüs, 18 Mart Cumartesi günü sabah saat 08.30’da Haringey Council Civic Centre’ın (High Road, Wood Green, London N22 8LE) önünden hareket edecek ve 14.30’da Londra’ya geri dönecek.

İngiltere Türk Dernekleri Federasyon otobüsü ile törene katılmak isteyen vatandaşların 074 3839 6512 numaralı telefonu arayarak veya mesaj göndererek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

PORTSMOUTH TÜRK DENİZ ŞEHİTLİĞİ

1850 yılında Portsmouth’a seyir ve topçuluk eğitimi için gelen Mirat-i Zafer ve Sirag-i Bahri adlı iki firkateynin mürettebatından, salgın hastalık ve kazalar dolayısıyla vefat eden 26 denizcinin defnedildiği şehitliktir. Cenazeleri ülkeye ulaştırılamayan askerler önce Portsmouh Deniz Hastanesi’nin bahçesine, 1902 yılında ise hastane yakınında şu an bulundukları Clayhall Askeri Mezarlığı’na defnedilmiştir.