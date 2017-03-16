İngiltere’de “Hayır” çalışmaları devam ediyor

ANAYASA referandumunda “Hayır” diyeceklerini duyuran dernek ve kurumların çalışmaları devam ediyor.

Referandum seçimlerine bir aydan daha kısa bir zaman kaldı. 6-9 Nisan tarihlerinden sabah 9’dan akşam 9’a kadar devam edecek oylama sürecinden “Hayır” oyu kullanacak kesimler bu hafta sonu bir panelde buluşacak. Türk ve Kürt Toplum Dayanışma Merkezinde “Neden hayır diyoruz?” paneli düzenlenecek. Day-Mer’den yapılan açıklamaya göre “Neden hayır diyoruz?” başlıklı panel 18 Mart saat 18.00’de Londra Toplum Merkezi’nde yapılacak.

Panele Day-Mer eski başkanı Ahmet Sezgin, CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme ve Britanya Alevi Federasyonu Genel Başkanı İsrafil Erbil konuşmacı olarak katılacak.

Day-Mer açıklamasında “22 Moorefield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek panele katılımın ücretsiz olduğu belirtilerek, herkese panele katıl çağrısı yapıldı.