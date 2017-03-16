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İngiltere’de şirket evliliği 19,9 milyar sterline ulaştı

— 16 Mart 2017

 

İngiltere‘de ülke içerisindeki şirket satın alma ve birleşmeleri (M&A) bu yılın ilk 10 haftasında 2008’den bu yana en yüksek seviyesini görerek 19,93 milyar sterline (24,3 milyar ABD doları) ulaştı.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden 50. maddeyi yürürlüğe sokarak resmen çıkış sürecini başlatmaya hazırlanmasıyla ülkedeki şirketler süreçte oluşabilecek belirsizliklere karşı dirençlerini artırabilmek için satın alım ve birleşmelere ağırlık verdi.

Bu yılın ilk on haftasında İngiltere merkezli 15 şirket, toplamda 19,93 milyar İngiliz sterlin (24,3 milyar ABD Doları) seviyesinde birleşmeye imza attı.

Şirket satın alma ve birleşmelerinde bu yılın ilk on haftasında 2008 finans krizinden bu yana en yüksek toplam hacime de ulaşılmış oldu.

Son olarak, hafta başında enerji şirketi Wood Group, Kuzey Denizindeki rakibi Amec Foster Wheeler’ı 2,2 milyar sterlin bedelle satın aldığını duyurmuştu. (AA)

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