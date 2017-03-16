İngiltere’de yaşayan kıza taciz

İngiltere’de Tara Waterfield isimli 17 yaşındaki genç kız cep telefonu mağazasında çalışan bir adam tarafından tacize uğradı. Adam genç kızın kişisel bilgilerini sistemden bularak, cep telefonuna oldukça rahatsız edici bir mesaj attı.

Tara Waterfield Plymouth’s Drake Circus alışveriş merkezinde annesiyle birlikte cep telefonu için bir mağazaya girdi. Mağaza çalışanı bir adam mağazada kaldığı yaklaşık 20 dakika boyunca kızın üzerinden bir an gözünü ayırmadı.

Mağazadan ayrıldıktan bir süre sonra Tara’nın cep telefonuna hiç tanımadığı bir numaradan mesaj geldi. Mesajda “Bu benim için çok yaramazca… Sadace sana kesinlikle ‘……’ için muhteşem olduğunu söylemek zorundayım. Bacaklarını günlerce yiyebilirim. Dükkanda senden gözünü alamayan adam… Sen ne zaman istersen birşeyler içmek için boşum. Barda her daim senin için bekliyor olacağım” yazıyordu.

Yaşça kenindne oldukça büyük bir adamdan taciz içerikli mesajı alan genç kız durumu ailesine anlatınca, kızın babası şikayette bulundu. Adamın genç kızın sistemdeki kişisel bilgilerini kullanarak cep telefonu numarasına eriştiği belirtildi. (MİLLİYET)