İngiltere’den Türkiye ve Hollanda’ya çağrı

İngiliz hükümeti , son zamalarda diplomatik krizler yaşayan Türkiye ve Hollanda’nın, bu gergin süreci hızlı bir şekilde olumlu sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakanlık Sözcüsü, “Her iki tarafa da bu konuya hızlıca çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Sözcü, Türk siyasetçilerin İngiltere’de bir miting düzenleme talebinde bulunması halinde kendi tutumlarının ne olacağının sorulması üzerine de, “Bildiğim kadarıyla bu tür bir talep tarafımıza ulaşmadı. Açıktır ki (Türkiye den talep gelirse) bunu değerlendiririz.” cevabını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, haftasonunda bu konuyla ilgili açıklamasında, “Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi beni aradı. Kendisine çok net bir şekilde eğer gelip benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim fakat tabii biz bunun iki ülkenin arasında mümkün olan en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz.” demişti. (AA)