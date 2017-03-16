İngiltere’nin kredi notu düşebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İskoçya’da ikinci bir bağımsızlık referandumunun yapılması ve sandıktan bağımsızlık kararı çıkması halinde bunun İngiltere‘nin kredi notuna ilişkin riskleri yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan değerlendirmede, İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon’ın ikinci bir bağımsızlık referandum unun yapılması yönündeki talebi hatırlatılarak, İskoçya’nın bağımsızlık kararı alması halinde bunun İngiltere‘nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, “İskoçya’da ikinci bir bağımsızlık referandum unun bağımsızlıkla sonuçlanması halinde İngiliz ekonomisinde ve kamu finansmanında negatif şok yaratır ve ülkenin kredi reytinginin düşürülmesine neden olabilir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İskoçya’nın bağımsız olması halinde İngiltere‘nin kamu borcunun milli gelirine oranın yükselebileceği belirtildi.

İngiltere’nin kredi notu ve görünümünün 5 Mayıs tarihinde yeniden gözden geçirileceği kaydedildi. (AA)