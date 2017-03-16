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İTSEB’den Bilgiç’e ‘14 Mart’ ziyareti

— 16 Mart 2017

İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği (İTSEB), 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i de ziyaret etti. İTSEB Başkanı Dr. Ali Demirbağ ve beraberindeki heyet, Birlik çalışmaları hakkında Bilgiç’i bilgilendirdi.

Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, ilk tıp bayramının 1827’de Tıphane-i Amire’nin kuruluşuyla kutlandığını hatırlatan Bilgiç, o günden bugüne Türkiye ve dünyada tıp alanında çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirtti. Bilgiç, tıp mesleğinin özünün; ırkı, dini, milleti ne olursa olsun herkese hizmet vermek olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Bilgiç, dünyada tıbbi yardıma muhtaç insanlara ve Türkiye’de ağırlanan 2 milyon 700 bin Suriyeli ile 300 bin Iraklıya hizmet götüren sağlık çalışanlarını bünyesinde barındıran Türkiye’yi, İngiltere’de temsil etmekten gurur duyduğunu da ifade etti.

Dr. Ali Demirbağ da konuşmasında, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kendilerini kabul eden Büyükelçi Bilgiç ile Elçilik çalışanlarına teşekkür etti.

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